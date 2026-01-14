Australian Open 2026 quando si sorteggia il tabellone e i possibili avversari di Sinner

Il sorteggio del tabellone degli Australian Open 2026 si svolgerà giovedì 15 gennaio alle ore 4:30. In questa occasione saranno stabiliti gli accoppiamenti e i possibili avversari di Jannik Sinner, uno dei principali protagonisti italiani del torneo. La giornata rappresenta un momento importante per conoscere le prime sfide e le eventuali sequenze di incontri del tennista trentino nel primo grande Slam dell’anno.

Il sorteggio del tabellone degli Australian Open 2026 si effettuerà giovedì 15 gennaio, alle ore 4:30. Sinner conoscerà i suoi avversari. Potrà sfidare Alcaraz solo in finale.

