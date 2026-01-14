Australian Open 2026 | cinque azzurri teste di serie Sinner sogna la finale con Alcaraz

All’Australian Open 2026, cinque tennisti italiani saranno tra le teste di serie, con quattro nel maschile e una nel femminile. Tra i protagonisti, Jannik Sinner mira a raggiungere la finale, sognando di confrontarsi con Alcaraz. L’edizione promette interessanti sfide e nuove opportunità per gli atleti italiani, consolidando la presenza del tennis italiano nel circuito internazionale.

Saranno cinque gli italiani teste di serie in singolare all'Australian Open 2026: quattro nel tabellone maschile e una in quello femminile. Jannik Sinner guida il gruppo azzurro come seconda testa di serie, mentre il sorteggio apre scenari di grande fascino, con una possibile finale contro Carlos Alcaraz. Paolini unica rappresentante italiana tra le donne L'Italia .

