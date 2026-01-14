Aumento autostrade 2026 | ecco quanto si paga nelle tratte dell’Emilia-Romagna

A partire dal 1° gennaio 2026, i pedaggi delle autostrade in Emilia-Romagna hanno subito un aggiornamento. Ecco le tariffe aggiornate per le principali tratte della regione, in un quadro di revisione periodica del sistema di tariffazione autostradale. Di seguito, i dettagli sui nuovi costi, per consentire agli utenti di pianificare al meglio i propri spostamenti.

Bologna, 14 gennaio 2026 – Nuovo anno e nuovi aumenti dei pedaggi autostradali dal primo gennaio 2026. I rincari nelle tratte che toccano l’Emilia-Romagna vanno da 10 a 20 centesimi. Ma se si considerano 100 chilometri di autostrada, il conto è certamente più salato. Lo rileva l’indagine di Altroconsumo su 38 tratte nazionali, mostrando rincari medi contenuti, ma costi molto diversi a seconda dei chilometri percorsi e delle aree del Paese, con un impatto maggiore per chi viaggia ogni giorno. Quando sono scattati gli aumenti in autostrada. Dall’1 gennaio 2026 sono scattati nuovi aumenti dei pedaggi autostradali, adeguati all’inflazione con un aumento medio (comunicato dal ministero dei Trasporti) dell’1,5%, pari proprio all’indice di inflazione programmata per l’anno appena cominciato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

