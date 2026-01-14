L’Italia ha ottenuto un secondo posto nella staffetta femminile di Ruhpolding, valida per la Coppa del Mondo di biathlon. Un risultato significativo in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che si avvicinano a passi spediti. La competizione si è svolta in un contesto di grande concentrazione e preparazione, sottolineando il livello crescente delle atlete italiane nel panorama internazionale.

L’Italia ha conquistato un pregevole secondo posto nella staffetta femminile di Ruhpolding, evento valido per la Coppa del Mondo di biathlon: podio importante in terra toscana, quando mancano poco più di tre settimane alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le due stelle Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono state schierate in seconda e in terza frazione, ben spalleggiate dalle altre due azzurre in un quartetto tricolore che ha confermato il risultato conseguito a Oestersund a inizio stagione. Autrice di un grande lancio, Hannah Auchentaller ha sottolineato come ci volesse una gara del genere per acquisire nuovamente quella fiducia nel proprio biathlon: “ Oggi volevo solo tornare a fare una gara solida, non mi sono messa pressione e sono super felice di essere riuscita a far vedere che so fare un bel biathlon, agli altri ma soprattutto a me stessa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Auchentaller: “Ho fatto vedere che so fare un bel biathlon”. Carrara: “Sci velocissimi, solo due ricariche”

