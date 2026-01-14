Attraversa la strada verso parcheggio investito da un’auto | morto 70enne a Carpenedolo

Un uomo di 70 anni è deceduto a Carpenedolo, Brescia, dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la strada verso un parcheggio. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 14 gennaio 2026. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Castenedolo (Brescia), 14 gennaio 2026 - Un uomo di 70 ann i ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 gennaio 2026, dopo essere stato investito da un'auto. L’impatto. L'incidente si è verificato poco prima delle 18 a Castenedolo (provincia di Brescia), lungo la strada di collegamento con l'aeroporto militare di Ghedi. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo aveva appena lasciato un'azienda della zona e stava attraversando la carreggiata per raggiungere la propria vettura, parcheggiata sul lato opposto, quando è stato colpito da un'auto condotta da una donna residente a Ghedi, diretta verso casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Attraversa la strada verso parcheggio, investito da un’auto: morto 70enne a Carpenedolo Leggi anche: Attraversa la strada (lontano dalle strisce pedonali), investito da un’auto: morto 30enne Leggi anche: Investito da un'auto mentre attraversa la strada a Silvi, morto un uomo di 74 anni Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Attraversa la strada con il semaforo rosso, donna travolta da un autobus della Mom sulle strisce pedonali. Autista sotto choc VIDEO; La Fiamma Olimpica attraversa Fano: emozioni in centro e divieti di sosta per il passaggio. Cinghiale attraversa la strada sotto i colpi dei cacciatori: paura sulla panoramica facebook Il branco attraversa la strada: 6 lupi ripresi in pieno giorno a San Giuliano Terme. Il video x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.