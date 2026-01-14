Atalanta colpo da Dea | ecco Raspadori

L'Atalanta si è assicurata le prestazioni di Giacomo Raspadori dall’Atletico Madrid, con un investimento di 25 milioni di euro. Si tratta del primo grande acquisto del mercato invernale per la società bergamasca, che punta a rinforzare l’attacco. La trattativa si è conclusa con successo e rappresenta un passo importante nel progetto della squadra per la seconda parte della stagione.

Il primo grande colpo del mercato invernale lo piazza l’ Atalanta che, con un blitz alla ’Luca Percassi’, mettendo 25 milioni per l’acquisto a titolo definitivo dall’ Atletico Madrid, ha preso Giacomo Raspadori. Promesso sposo della Roma per settimane, che all’ultimo momento ha scelto Bergamo al posto dell’Urbe. Obbligando i giallorossi a deviare sul 19enne francesino Robinio Vaz. Scena già vista, con gli stessi colori, nel nostro mercato: nell’estate 2023 era stato Scamacca, dopo lungo corteggiamento romanista, a preferire Bergamo, anche in questo caso con un blitz di Percassi per avere subito il centravanti dal West Ham a 30 milioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

