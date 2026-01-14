Astrologia e teatro | segni zodiacali in scena al Centro Duga

Il Centro Duga ospita il laboratorio “Segni zodiacali in scena” sabato 7 febbraio, dalle 14 alle 18. Un’occasione per esplorare come i segni zodiacali influenzano i nostri comportamenti e personalità, attraverso un percorso che unisce astrologia e teatro. Un’attività pensata per approfondire la conoscenza di sé e degli altri in modo semplice e riflessivo, in un ambiente dedicato alla scoperta e alla crescita personale.

Sabato 7 febbraio dalle ore 14 alle 18 al Centro Duga appuntamento con il laboratorio “Segni zodiacali in scena”«Dentro di noi vivono più "personaggi". Alcuni ci guidano, altri ci frenano. e tutti parlano attraverso i nostri segni zodiacali – si legge nel comunicato –. Nel laboratorio "Segni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

