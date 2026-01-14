Astino Mimmo lascia l’estivo Arriva la frasca del Circolino
Dopo dieci anni, Mimmo lascia l’estivo ad Astino, con l’arrivo della frasca del «Circolino». Roberto Amaddeo annuncia il passaggio di testimone, concentrandosi sul 70° anniversario. La gestione passa alla Cooperativa Città Alta, che riprenderà i pranzi a partire da aprile. Un passaggio importante per mantenere viva la tradizione e l’offerta nel rispetto della storia locale.
LA NOVITÀ. Passaggio di testimone dopo 10 anni, Roberto Amaddeo: «Concentrati sul nostro 70esimo». La gestione alla Cooperativa Città Alta: pranzi da aprile. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: I rischi per il delfino Mimmo che non lascia la laguna di Venezia
Leggi anche: Vincenza Frasca, dal ministero incarico ai vertici del Comitato Impresa Donna
Astino, Mimmo lascia l’estivo. Arriva la frasca del «Circolino» - Anche quest’anno la terrazza di Astino sarà animata dal tradizionale «estivo», ma per la gestione si prospetta una novità. ecodibergamo.it
E' tempo di qualche novita' per questo inizio 2026! Per la prima volta vogliamo inserire una giornata di cammino in un contesto urbano nella splendida cornice di Citta' Alta Bergamo! Un urban trek che toccherà' anche i colli con la verde valle di Astino e il s facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.