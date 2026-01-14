Astino Mimmo lascia l’estivo Arriva la frasca del Circolino

Dopo dieci anni, Mimmo lascia l’estivo ad Astino, con l’arrivo della frasca del «Circolino». Roberto Amaddeo annuncia il passaggio di testimone, concentrandosi sul 70° anniversario. La gestione passa alla Cooperativa Città Alta, che riprenderà i pranzi a partire da aprile. Un passaggio importante per mantenere viva la tradizione e l’offerta nel rispetto della storia locale.

LA NOVITÀ. Passaggio di testimone dopo 10 anni, Roberto Amaddeo: «Concentrati sul nostro 70esimo». La gestione alla Cooperativa Città Alta: pranzi da aprile. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Astino, Mimmo lascia l’estivo. Arriva la frasca del «Circolino»

