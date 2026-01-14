Astigmatismo | cause sintomi impatto sulla vita quotidiana e possibili soluzioni

L’astigmatismo è una condizione visiva diffusa che si verifica quando la cornea presenta una forma irregolare. Questo può provocare distorsioni visive, affaticamento degli occhi e difficoltà nella messa a fuoco. Conoscere le cause, i sintomi e le soluzioni disponibili è importante per gestire al meglio questa condizione e migliorare la qualità della vita quotidiana.

L'astigmatismo è uno dei problemi visivi più comuni tra la popolazione e può avere un impatto negativo sulla vita quotidiana di chi ne soffre. Secondo i dati forniti da Clinica Baviera, una delle aziende leader in Europa nel settore dell'oftalmologia, ne soffre circa il 25% degli italiani ma quanto poi questa patologia influisca sulla quotidianità, dipende dalla gravità di ogni singolo caso. L'astigmatismo è una curvatura irregolare della cornea o del cristallino dell'occhio che impedisce alla luce di focalizzarsi correttamente sulla retina. Infatti, se la cornea di un occhio senza astigmatismo ha una forma sferica uniforme, che consente ai raggi luminosi di focalizzarsi su un unico punto della retina, negli occhi affetti da astigmatismo la cornea o il cristallino hanno una forma più ovale o ellittica, che fa sì che la luce si concentri su più punti, dando luogo a immagini sfocate o distorte sia da vicino che da lontano.

