Assolto l’anziano 80enne accusato di maltrattamenti | lite in vacanza a Giardini Naxos finisce con il ritorno insieme

Si è concluso con l’assoluzione l’episodio giudiziario che vedeva coinvolto un uomo di 80 anni, accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti della convivente di 82 anni. La vicenda, nata durante una vacanza a Giardini Naxos, si è risolta con il riconoscimento dell’innocenza dell’imputato, confermando che “il fatto non sussiste”.

Si è chiuso con l'assoluzione perché "il fatto non sussiste" il processo nei confronti di un uomo di 80 anni, accusato di lesioni e maltrattamenti nei confronti della sua convivente, una donna di 82 anni. La vicenda risale al Ferragosto 2024, quando la coppia, residente in Piemonte ma in vacanza a

