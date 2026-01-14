Assicurazioni milionarie e omicidio simulato | la Procura di Firenze accusa il compagno di Franca Ludwig

La Procura di Firenze ha aperto un'inchiesta su un caso di presunto omicidio simulato e assicurazioni milionarie. Secondo le indagini, un incidente stradale apparentemente accidentale sarebbe stato in realtà un omicidio premeditato, finalizzato a ottenere oltre tre milioni di euro di premio assicurativo. L'indagine si concentra sul compagno di Franca Ludwig, accusato di aver pianificato il delitto con precisione per scopi economici.

Un delitto pianificato nei minimi dettagli per incassare oltre tre milioni di euro. Secondo la ricostruzione della Procura di Firenze, quello che inizialmente sembrava un tragico incidente stradale sarebbe in realtà un omicidio volontario premeditato, orchestrato con freddezza e metodo per incassare un ingente premio assicurativo. Per la morte di Franca Ludwig, 52 anni, sono stati fermati Emiliano Milza, 52 anni, e Simona Hirsch, 59 anni. L’uomo, compagno della vittima, avrebbe ideato e pianificato l’omicidio; l’amica sarebbe stata invece l’ esecutrice materiale. Il movente, per gli inquirenti, è chiaro: incassare polizze assicurative sulla vita della donna per oltre tre milioni di euro. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

