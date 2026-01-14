L’INPS ha reso noto il calendario completo dei pagamenti dell’Assegno Unico Universale per il 2026, con il messaggio numero 3931. In questa guida si trovano le date di pagamento previste da gennaio a dicembre, utili per conoscere con precisione quando riceverai l’accredito. Un'informazione importante per pianificare le proprie finanze in modo semplice e trasparente.

INPS ha comunicato, con il messaggio numero 3931, le date di pagamento dell’ Assegno Unico Universale per tutti e dodici i mesi dell’annualità corrente. Una comunicazione stabilita per l’inizio dell’anno, che permette ai beneficiari di conoscere in anticipo le date di liquidazione delle somme da gennaio a dicembre. Ecco in dettaglio tutte le mensilità e le giornate di pagamento, mese per mese, dell’Assegno unico 2026. Resta aggiornatoa sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi. Indice. Le date di pagamento da gennaio a dicembre 2026. Nuovi beneficiari e conguagli. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - Assegno unico: il calendario completo dei pagamenti per tutto il 2026 (da Gennaio a Dicembre)

Leggi anche: Assegno Unico 2026, pagamenti di gennaio il 21-22: ecco il calendario completo dell’anno

Leggi anche: Assegno unico 2026, il calendario dei pagamenti e gli importi aggiornati

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Assegno unico 2026, il calendario dei pagamenti; Assegno unico: il calendario delle date di pagamento nel 2026; Assegno unico 2026: calendario Inps dal 21 gennaio, scadenze Isee 28 febbraio e 30 giugno per evitare importi minimi e arretrati, rivalutazione all'1,4%. Le cifre aggiornate; Assegno unico, ecco quando verrà pagato a gennaio 2026 e negli altri mesi: il calendario.

Assegno unico, scopri le nuove date di pagamento e il calendario completo mese per mese - Calendario pagamenti gennaio 2026Assegno unico di gennaio 2026 in arrivo con due finestre di pagamento fissate dall’Inps: gli accrediti sono previsti ... assodigitale.it