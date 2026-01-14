Assalto alle Fortezze Aumentano i visitatori grazie a eventi e attività

L’afflusso di visitatori alle Fortezze di Sarzanello cresce grazie a eventi e attività organizzate. Rossana Camuto, responsabile della Cittadella per la cooperativa Earth, conferma che questa strategia sta portando risultati positivi. La collaborazione tra istituzioni e organizzatori permette di valorizzare il patrimonio storico e culturale delle fortezze, offrendo opportunità di scoperta e approfondimento per i visitatori, in un contesto di crescente interesse e attenzione.

"La strada imboccata è quella giusta". È soddisfatta Rossana Camuto, responsabile della Cittadella per conto della cooperativa Earth che gestisce le fortezze Firmafede e Castruccio Castracani a Sarzanello. A giustificare la soddisfazione sono i dati sull’affluenza registrata nel corso del 2025. Perché sale a poco meno di tremila il numero di bambine e bambini che da Liguria, Toscana, Emilia e Lombardia raggiungono Sarzana attratti dalle attività ludiche ed educative promosse dalla cooperativa nelle due fortezze (la gran pare, ossia l’80 per cento, in Cittadella). Numeri in crescita, dunque, che superano sensibilmente il record di duemila già registrato nel 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Assalto” alle Fortezze. Aumentano i visitatori grazie a eventi e attività Leggi anche: Passeggiata ecologica intorno alle mura, i ritrovamenti alle Fortezze ritardano i lavori Leggi anche: Natale a Belpasso: eventi, luminarie e iniziative per famiglie e visitatori Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. “Assalto” alle Fortezze. Aumentano i visitatori grazie a eventi e attività. La battaglia di Bardia e l'assalto al Caposaldo N.11 dal punto di vista Australiano. Deadly Pride e il famigerato caso di "Post 11" Articolo tradotto dalla lingua inglese. L'attacco fu pianificato in due fasi. La prima, al riparo dell'oscurità della mattina del 3 gennaio, - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.