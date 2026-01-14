Assago vieta ogni tipo di fuoco all’interno dei locali pubblici

Assago ha deciso di vietare l’utilizzo di fuochi e giochi pirotecnici all’interno dei locali pubblici, in risposta alle recenti preoccupazioni sulla sicurezza. Questa misura, adottata dal sindaco, mira a prevenire incidenti e garantire un ambiente più sicuro per cittadini e attività commerciali. La decisione si inserisce nel quadro di un’attenzione crescente verso la prevenzione e la tutela della pubblica incolumità.

La tragedia di Crans-Montana sta risvegliando le coscienze di molti amministratori comunali. E se a Milano il sindaco Sala parla di molti locali attivi nei seminterrati ad Assago il primo cittadino vieta l'uso di candeline e di giochi pirotecnici nei locali. Con un provvedimento definito "salva vita", il sindaco Graziano Musella ha firmato un'ordinanza rivolta a tutti i pubblici esercizi, introducendo il divieto assoluto di utilizzo di articoli pirotecnici, candeline con fiamme libere e qualsiasi altro dispositivo che, anche in modo accidentale o involontario, possa trasformarsi in una minaccia per l'incolumità delle persone.

