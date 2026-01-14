Assago vieta ogni tipo di fuoco all’interno dei locali pubblici

Assago ha deciso di vietare l’utilizzo di fuochi e giochi pirotecnici all’interno dei locali pubblici, in risposta alle recenti preoccupazioni sulla sicurezza. Questa misura, adottata dal sindaco, mira a prevenire incidenti e garantire un ambiente più sicuro per cittadini e attività commerciali. La decisione si inserisce nel quadro di un’attenzione crescente verso la prevenzione e la tutela della pubblica incolumità.

La tragedia di Crans-Montana sta risvegliando le coscienze di molti amministratori comunali. E se a Milano il sindaco Sala parla di molti locali attivi nei seminterrati ad Assago il primo cittadino vieta l’uso di candeline e di giochi pirotecnici nei locali. Con un provvedimento definito "salva vita", il sindaco Graziano Musella ha firmato un’ordinanza rivolta a tutti i pubblici esercizi, introducendo il divieto assoluto di utilizzo di articoli pirotecnici, candeline con fiamme libere e qualsiasi altro dispositivo che, anche in modo accidentale o involontario, possa trasformarsi in una minaccia per l’incolumità delle persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Assago vieta ogni tipo di fuoco all’interno dei locali pubblici Leggi anche: Effetto Crans Montana, a Livigno il sindaco vieta giochi pirotecnici nei locali pubblici Leggi anche: Dopo Livigno anche Sondrio vieta fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Assago vieta ogni tipo di fuoco all’interno dei locali pubblici. Il Boulevardier Assago rimarrà chiuso il 31 dicembre e il 1 gennaio. Vi auguriamo un Buon Anno Nuovo e vi aspettiamo il 2 gennaio dalle 16 alle 02 per iniziare insieme il 2025 con la nostra ospitalità e i nostri cocktail. #BoulevardierAssago #AssagoLife #Cap - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.