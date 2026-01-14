Aspettando Dr F | Frankenstein torna in scena con il laboratorio Teatro e salute mentale

Il 18 gennaio al Teatro degli Atti di Rimini, il laboratorio Teatro e salute mentale presenta “Aspettando Dr. F.”, una rilettura moderna del classico Frankenstein di Mary Shelley. La compagnia, guidata da Damiano Scarpa, propone una riflessione contemporanea attraverso una messa in scena che invita alla riflessione su temi di attualità e salute mentale. Un’occasione per approfondire un’opera simbolo, in un contesto di sensibilità e attenzione.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.