Aspettando Dr F | Frankenstein torna in scena con il laboratorio Teatro e salute mentale
Il 18 gennaio al Teatro degli Atti di Rimini, il laboratorio Teatro e salute mentale presenta “Aspettando Dr. F.”, una rilettura moderna del classico Frankenstein di Mary Shelley. La compagnia, guidata da Damiano Scarpa, propone una riflessione contemporanea attraverso una messa in scena che invita alla riflessione su temi di attualità e salute mentale. Un’occasione per approfondire un’opera simbolo, in un contesto di sensibilità e attenzione.
Domenica 18 gennaio, al Teatro degli Atti di Rimini va in scena "Aspettando Dr. F.", rilettura contemporanea del celebre Frankenstein di Mary Shelley proposta dalla compagnia Laboratorio Teatro e salute mentale, diretta da Damiano Scarpa. Lo spettacolo, prodotto da Alcantara Teatro, è un lavoro.
