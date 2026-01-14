Asllani Torino addio sempre più vicino | i possibili scenari futuri riguardanti il centrocampista albanese

Asllani Torino, il centrocampista albanese, si trova ormai ai margini del progetto granata. La sua esperienza con il club sta volgendo al termine, e sono in corso valutazioni sulle possibilità future. In questo articolo, analizziamo i possibili scenari relativi al suo percorso professionale e le implicazioni per il Torino.

Kristjan Asllani, centrocampista albanese classe 2002, è ormai completamente fuori dal progetto del Torino. L'esclusione dalla recente trasferta di Coppa Italia a Roma rappresenta l'ennesimo segnale di una frattura ormai evidente tra il giocatore e l'ambiente granata. Una situazione che si trascina da settimane e che, di fatto, ha aperto le porte a un addio imminente, con il futuro del regista ancora tutto da definire. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il percorso di Asllani in maglia granata ha subito una brusca frenata già a inizio gennaio.

Addio Inter, Asllani all'uscita dalle visite mediche con il Torino: "Non vedo l'ora" - Si sono infatti concluse le visite mediche del play albanese classe 2002 con il club granata, che lo preleva a titolo temporaneo ... tuttomercatoweb.com

Torino, addio di Asllani vicino, è caccia al sostituto: Prati il primo obiettivo - Calciomercato Torino / Asllani verso il rientro all’Inter, Prati resta un nome caldo per sostituirlo a centrocampo. toro.it

Il Torino fa fuori tutti a gennaio! Da Asllani a Biraghi e Nkoukou: i giocatori in uscita e le richieste facebook

#Asllani fuori dal progetto #Torino, tornerà all’ #Inter che sta cercando una nuova sistemazione. Ha già ricevuto qualche richiesta dall’estero ma il giocatore vorrebbe rimanere in Italia #calciomercato x.com

