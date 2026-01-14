Askatasuna il questore Gambino ascolta e Lo Russo rilancia | Riapriamo il giardino per i bambini

Il questore Gambino ha ascoltato le richieste di Lo Russo e ha annunciato la riapertura del giardino per i bambini. La situazione nel quartiere Vanchiglia, dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna, sarà monitorata nei prossimi giorni per valutare eventuali cambiamenti nell’area. Restano da comprendere le implicazioni di questa decisione e l’impatto sulla vivibilità del quartiere.

