Askatasuna il questore Gambino ascolta e Lo Russo rilancia | Riapriamo il giardino per i bambini
Il questore Gambino ha ascoltato le richieste di Lo Russo e ha annunciato la riapertura del giardino per i bambini. La situazione nel quartiere Vanchiglia, dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna, sarà monitorata nei prossimi giorni per valutare eventuali cambiamenti nell’area. Restano da comprendere le implicazioni di questa decisione e l’impatto sulla vivibilità del quartiere.
Se e quanto l'aria attorno il quartiere Vanchiglia, dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna, stia cambiando lo si capirà presto. Oggi, 14 gennaio, alla scuola 'Leone Fontana' di via Bunina 19, vi sarà l'assemblea cittadina indetta dal comitato di quartiere. Per il 17, cioè sabato, a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
