Ascolti TV martedì 13 gennaio 2026 | Zvanì primo in prime time La Ruota della Fortuna leader in access

Ecco i dati di ascolto TV del martedì 13 gennaio 2026, con particolare attenzione alle performance di Zvanì in prime time e a La Ruota della Fortuna in access. Verranno analizzati i risultati di ascolto nelle diverse fasce orarie, tra prime time, access prime time, preserale, seconda serata e l’andamento complessivo della giornata. Una panoramica dettagliata per comprendere le tendenze di audience di questa giornata.

Tutti i dati del martedì 13 gennaio 2026 (Auditel): prime time, access prime time, preserale, seconda serata e share di giornata. In più: guida rapida per leggere correttamente percentuali e spettatori, con nota sulla Total Audience.

Ascolti TV martedì 13 gennaio 2026: Trionfo di Zvanì su Rai 1, Io Sono Farah su Canale 5 vola basso - Zvanì su Rai 1 ha dominato il prime time, battendo Io Sono Farah su Canale 5. msn.com

Ascolti tv ieri martedì 13 gennaio chi ha vinto tra Zvanì, Io sono Farah, Bianca Berlinguer e DiMartedì - Ascolti tv martedì 13 gennaio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Zvanì contro Io sono Farah, Coppa Italia, È sempre Cartabianca e DiMartedì ... virgilio.it

Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di martedì 13 gennaio 2026: i dati Auditel facebook

#AscoltiTV | Martedì 13 Gennaio 2026. #Zvanì 14.4% vs #IoSonoFarah 13.9%, bene la #CoppaItalia (11%). Ottimo Floris (9.4%), Berlinguer 6.1%. Testa a testa in access: De Martino 24.1% vs Scotti 25.1% Tutti i dati x.com

