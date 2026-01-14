Ascolti TV martedì 13 gennaio 2026 | Zvanì primo in prime time La Ruota della Fortuna leader in access

Da sbircialanotizia.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco i dati di ascolto TV del martedì 13 gennaio 2026, con particolare attenzione alle performance di Zvanì in prime time e a La Ruota della Fortuna in access. Verranno analizzati i risultati di ascolto nelle diverse fasce orarie, tra prime time, access prime time, preserale, seconda serata e l’andamento complessivo della giornata. Una panoramica dettagliata per comprendere le tendenze di audience di questa giornata.

Tutti i dati del martedì 13 gennaio 2026 (Auditel): prime time, access prime time, preserale, seconda serata e share di giornata. In più: guida rapida per leggere correttamente percentuali e spettatori, con nota sulla Total Audience. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

ascolti tv marted236 13 gennaio 2026 zvan236 primo in prime time la ruota della fortuna leader in access

© Sbircialanotizia.it - Ascolti TV martedì 13 gennaio 2026: Zvanì primo in prime time, La Ruota della Fortuna leader in access

Leggi anche: Ascolti TV domenica 11 gennaio 2026: Il Milionario primo in prime time, Ruota avanti in access

Leggi anche: Ascolti TV domenica 11 gennaio 2026: Il Milionario primo in prime time, Ruota avanti in access

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ascolti tv martedì 13 gennaio | Zvanì Io sono Farah Roma-Torino; Ascolti TV di martedì 6 gennaio 2026 | nuova sfida tra Rai1 e Canale 5; Ascolti tv martedì 6 gennaio | Affari Tuoi Barbie The Land of Dreams; Ascolti TV | Martedì 6 Gennaio 2026.

ascolti tv marted236 13Ascolti tv martedì 13 gennaio: chi ha vinto tra Zvanì e Io sono Farah, i dati di Affari Tuoi e La Ruota - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, mentre su Canale 5 ... fanpage.it

ascolti tv marted236 13Ascolti TV martedì 13 gennaio 2026: Trionfo di Zvanì su Rai 1, Io Sono Farah su Canale 5 vola basso - Zvanì su Rai 1 ha dominato il prime time, battendo Io Sono Farah su Canale 5. msn.com

ascolti tv marted236 13Ascolti tv ieri martedì 13 gennaio chi ha vinto tra Zvanì, Io sono Farah, Bianca Berlinguer e DiMartedì - Ascolti tv martedì 13 gennaio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Zvanì contro Io sono Farah, Coppa Italia, È sempre Cartabianca e DiMartedì ... virgilio.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.