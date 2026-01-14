Il dato di ascolti televisivi del 13 gennaio 2025 mostra una buona performance della fiction Rai. Su Rai1, “Zvanì – Il romanzo famigliare” di Giovanni Pascoli ha registrato un pubblico di circa 2 milioni di spettatori. Questi risultati confermano l’interesse del pubblico verso le produzioni italiane di qualità, soprattutto in un contesto di programmazione serale che valorizza tematiche culturali e letterarie.

Bene la fiction Rai. Nella serata di ieri, martedì 13 gennaio 2026, su Rai1 Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli ha coinvolto 2.304.000 spettatori pari al 14.4% di share. In onda Canale5 Io Sono Farah ha ottenuto 1.923.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Rai2 Il Collegio si ferma a 535.000 spettatori pari al 3.1%. Su Italia1 Coppa Italia – Roma-Torino registra 2.186.000 spettatori con l’11%. Su Rai3 Tremila anni di attesa non va oltre 657.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 765.000 spettatori (6.1%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.500.000 spettatori e il 9. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 13 gennaio 2025

Leggi anche: Ascolti tv, i dati del 12 gennaio 2025

Leggi anche: Ascolti TV 13 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ascolti tv ieri giovedì 8 gennaio chi ha vinto tra Don Matteo 15, Ore 14, Harry Potter, Del Debbio e Formigli; Ascolti tv 12 gennaio: chi ha vinto tra La Preside e Zelig 30, i dati di Affari Tuoi contro la Ruota; Ascolti tv ieri (7 gennaio): Sabrina Ferilli parte col botto e trionfa, Zeno asfaltato, Gerry Scotti da urlo; Ascolti Tv: trionfo Luisa Ranieri con La Preside (4.8 milioni). Tutti i dati.

Ascolti tv martedì 13 gennaio: chi ha vinto tra Zvanì e Io sono Farah, i dati di Affari Tuoi e La Ruota - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, mentre su Canale 5 ... fanpage.it