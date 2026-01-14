Ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri, mercoledì 14 gennaio 2026. Questa panoramica offre una panoramica accurata degli ascolti televisivi, evidenziando le performance delle principali trasmissioni della serata. Un'analisi utile per comprendere le preferenze del pubblico e le tendenze in corso nel panorama televisivo italiano.

Ascolti TV 14 Gennaio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri mercoledì 14 Gennaio 2026. Gli ascolti TV del 14 Gennaio 2026 hanno visto la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Zamora, mentre Canale 5 ha risposto con A Testa Alta – Il Coraggio Di Una Donna. Italia 1 ha offerto Homefront, Rete 4 e La7 hanno invece proposto Realpolitik e Little Big Italy. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 14 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata

Leggi anche: Ascolti TV 1 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata

Leggi anche: Ascolti TV 2 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ascolti tv ieri giovedì 8 gennaio chi ha vinto tra Don Matteo 15, Ore 14, Harry Potter, Del Debbio e Formigli; Ascolti tv, la preside Sabrina Ferilli vince la serata: 4 milioni per “A testa alta”; Ascolti tv ieri (8 gennaio): Don Matteo non sbaglia e Raoul Bova vola, Formigli meglio di Infante-Del Debbio; Ascolti tv dell’8 gennaio, Don Matteo è tornato e mette tutti in ombra.

Ascolti tv ieri (12 gennaio): battaglia serrata De Martino-Scotti - Zvanì registra il 14,4% di share in prima serata, Io sono Farah il 13,9%, il ritorno di Bianca Berlinguer su Rete 4 (6,1%): tutti i dati Auditel ... libero.it