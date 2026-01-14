Ascolti tv 13 gennaio 2026 | Zvanì – Il romanzo famigliare 14.4% Io sono Farah 13.9% Affari tuoi 24.1% La Ruota della Fortuna 25.1% | Dati Auditel

Gli ascolti tv del 13 gennaio 2026 evidenziano la sfida tra Rai1 e Canale 5, con programmi come

Ascolti tv  di  martedì 13 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Zvanì – Il romanzo famigliare ” contro “ Io Sono Farah “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 13 gennaio 2026? Ecco tutti i  dati Auditel  della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le  preferenze  del pubblico televisivo in termini di  share. Ascolti tv ieri sera: Zvanì – Il romanzo famigliare vs Io sono Farah. Auditel del 13 gennaio 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Zvanì – Il romanzo famigliare “ contro “Io sono Farah”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

