Gli ascolti tv del 13 gennaio 2026 evidenziano la sfida tra Rai1 e Canale 5, con programmi come

Ascolti tv di martedì 13 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Zvanì – Il romanzo famigliare ” contro “ Io Sono Farah “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 13 gennaio 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: Zvanì – Il romanzo famigliare vs Io sono Farah. Auditel del 13 gennaio 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Zvanì – Il romanzo famigliare “ contro “Io sono Farah”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv 13 gennaio 2026: Zvanì – Il romanzo famigliare (14.4%), Io sono Farah (13.9%), Affari tuoi (24.1%), La Ruota della Fortuna (25.1%) | Dati Auditel

Leggi anche: Ascolti tv 13 gennaio 2026: Zvanì – Il romanzo famigliare, Io sono Farah, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Leggi anche: Ascolti tv martedì 13 gennaio: chi ha vinto tra Zvanì e Io sono Farah, i dati di Affari Tuoi e La Ruota

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ascolti Tv: trionfo Luisa Ranieri con La Preside (4.8 milioni). Tutti i dati; Ascolti tv ieri 12 gennaio: Luisa Ranieri parte col botto (ma Zelig non cede), il ritorno di Giletti; Ascolti tv ieri 12 gennaio, com'è andata la prima puntata de 'La Preside'?; Ascolti tv ieri domenica 4 gennaio chi ha vinto tra Chi vuol essere Milionario, Prima di noi e Report.

Ascolti tv martedì 13 gennaio: chi ha vinto tra Zvanì e Io sono Farah, i dati di Affari Tuoi e La Ruota - Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, mentre su Canale 5 ... fanpage.it