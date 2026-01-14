Ascolti TV 13 Gennaio 2026 | i dati Auditel della prima serata

Ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di martedì 13 gennaio 2026. Questa panoramica offre una visione chiara delle preferenze degli spettatori italiani, evidenziando le performance delle principali trasmissioni televisive. I dati sono stati raccolti secondo le metodologie standard di rilevazione, fornendo un quadro affidabile delle scelte di audiences della serata.

Ascolti TV 13 Gennaio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri martedì 13 Gennaio 2026. A vincere la serata è Rai 1 con il film tv Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, che ottiene 2.304.000 spettatori e un 14,4% di share, risultando il programma più seguito del prime time. Alle sue spalle si piazza Canale 5 con la serie Io sono Farah, che si ferma al 13,9% di share, mentre Italia 1 corre forte con il calcio di Coppa Italia – Roma vs Torino, che supera i 2,1 milioni di spettatori e arriva all’ 11% di share. Molto bene anche Di Martedì su La7, che sfonda il milione e mezzo di spettatori e si porta al 9,4%. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

