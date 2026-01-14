ascoltare il mercato per vincere la cybersfida la scommessa di kyndryl

In un contesto in cui le minacce informatiche rappresentano una sfida globale, ascoltare il mercato diventa fondamentale per sviluppare soluzioni efficaci. Kyndryl si impegna a offrire strumenti concreti e mirati per rafforzare la cybersecurity, riconoscendo l’importanza di un approccio pratico e adattato alle esigenze attuali. Questa strategia mira a proteggere le aziende e a garantire un futuro digitale più sicuro e resiliente.

Toccare con mano la cybersecurity, nell’era in cui gli attacchi informatici sono la nuova e universale forma di guerra. Ma, soprattutto, spiegarla e raccontarla alle imprese. Perché solo ascoltando la voce del mercato si ha la possibilità di difendere le industrie e i business connessi. Sta tutta un po’ qui la filosofia che ha spinto Kyndryl, la realtà leader nelle soluzioni Ict, cloud e cyber, nata nel 2021 dallo spin-off della divisione servizi infrastrutturali di Ibm e fresca di quarto compleanno, a rafforzare il proprio impegno sulla cybersicurezza in Italia. Nel nome della sicurezza (informatica). 🔗 Leggi su Formiche.net

