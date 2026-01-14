Ascoltare il mercato per vincere la cybersfida La scommessa di Kyndryl
In un contesto in cui le minacce informatiche rappresentano una sfida globale, ascoltare il mercato diventa fondamentale per sviluppare soluzioni efficaci. Kyndryl si impegna a offrire strumenti concreti e mirati per rafforzare la cybersecurity, riconoscendo l’importanza di un approccio pratico e adattato alle esigenze attuali. Questa strategia mira a proteggere le aziende e a garantire un futuro digitale più sicuro e resiliente.
Toccare con mano la cybersecurity, nell’era in cui gli attacchi informatici sono la nuova e universale forma di guerra. Ma, soprattutto, spiegarla e raccontarla alle imprese. Perché solo ascoltando la voce del mercato si ha la possibilità di difendere le industrie e i business connessi. Sta tutta un po’ qui la filosofia che ha spinto Kyndryl, la realtà leader nelle soluzioni Ict, cloud e cyber, nata nel 2021 dallo spin-off della divisione servizi infrastrutturali di Ibm e fresca di quarto compleanno, a rafforzare il proprio impegno sulla cybersicurezza in Italia. Nel nome della sicurezza (informatica). 🔗 Leggi su Formiche.net
Leggi anche: L'Arezzo dopo Livorno: la fiducia che serve, il mercato e i segnali da ascoltare
Leggi anche: Roma-Midtjylland, Gasperini lancia un messaggio sul mercato. Cristante: “Vogliamo vincere la coppa”
Camminare sulla neve passeggiando per il mercato invernale, ascoltare le grida dei venditori, assaporare le prelibatezze tipiche della Cina nord-orientale e godersi la festa della neve: la notte nel "#SnowVillage" di Mudanjiang, nella provincia dello #Heilongji facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.