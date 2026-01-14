Ascoli due turni di stop per Tomei In panchina tocca ad Agostinone

L'Ascoli si prepara a due turni di stop per Tomei, aprendo così spazio a Agostinone in panchina. La squadra prosegue il cammino senza il suo difensore, tra precedenti simili e una certa cautela. Un momento di cambiamenti che richiede attenzione e adattamento, mentre l'allenatore valuta le cause e le possibili ripercussioni sulla rosa.

L' Ascoli prosegue la marcia senza Tomei, tra qualche precedente e un po' di inevitabile scaramanzia. L'espulsione incassata dal tecnico nell'infuocato finale del match vinto con la Ternana (1-0), costringerà il Picchio a tornare in campo senza il suo timoniere. Nella giornata di ieri il Giudice sportivo ha inflitto all'allenatore pescarese 2 giornate di squalifica. Nella motivazione si legge "per avere, al 47' minuto del secondo tempo del match con la Ternana, tenuto: una condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro in quanto, in occasione di una revisione Fvs, mentre l'Arbitro si dirigeva al monitor, abbandonava l'area tecnica per protestare nei suoi confronti; un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari in quanto, in tale occasione urlava nei loro confronti".

Ascoli, Tomei is sidelined for two games. Agostinone is on the bench. - Saturday's match at the Moccagatta stadium in Alessandria against Juventus Next Gen: Dini from Città di Castello will referee. sport.quotidiano.net

Ascoli: due giornate di stop per Tomei, un turno ad Alagna - “Per avere, al 47° minuto del secondo tempo – si legge nel comunicato del giudice sportivo – ... veratv.it

