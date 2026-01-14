Ascensore ancora fermo | in due anni è stato vandalizzato 8 volte

L’ascensore del quartiere Rimembranze, spesso definito “degli record”, è stato vandalizzato otto volte in due anni. Questa situazione causa disagi agli utenti, in particolare alle persone con mobilità ridotta, che devono percorrere percorsi più lunghi per raggiungere il centro o il quartiere Amati. La frequente interdizione compromette l’accessibilità e la qualità dei servizi di mobilità nel quartiere.

Più di una volta lo abbiamo definito l'ascensore dei record. E quel record (negativo) purtroppo lo detiene ancora, con immensa rabbia degli utenti più fragili che per raggiungere il centro, o dirigersi verso il quartiere Amati, sono costretti ad allungare la strada. Ma a rimetterci sono anche le.

