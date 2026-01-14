Arzano sgombero precauzionale di due edifici | domani mappatura 3d del sottosuolo

A Arzano sono iniziate le operazioni tecniche successive allo sgombero precauzionale di due edifici, effettuato nei giorni scorsi per garantire la sicurezza pubblica. Domani sarà realizzata una mappatura 3D del sottosuolo, un’analisi approfondita finalizzata a valutare eventuali rischi e a pianificare interventi futuri. Questa attività rappresenta un passo importante per assicurare la stabilità e la sicurezza dell’area interessata.

Sono iniziate questa mattina ad Arzano le prime attività tecniche successive allo sgombero precauzionale disposto nei giorni scorsi a tutela della sicurezza pubblica. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, insieme ad un esperto e a un funzionario dell'Ente, si è recato sul posto per un primo sopralluogo operativo, incontrando i tecnici sollecitati dalla proprietà dello stabile, un edificio di sette piani. Nel corso della mattinata sono stati avviati i primi rilievi utili a raccogliere elementi preliminari sullo stato dell'area e sulle possibili cause dello spostamento riscontrato.

