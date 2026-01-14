Arte e fede parte il recupero del capolavoro di Guarini a Solofra
Sono iniziati a Solofra i lavori di restauro della tavola maggiore della Chiesa di San Giuliano, un’opera realizzata all’inizio del XVII secolo dal pittore Felice Guarini. Il progetto mira a conservare e valorizzare un importante esempio di arte religiosa, combinando fede e cultura. Il recupero, che si svolge nel rispetto delle tecniche originali, contribuirà a preservare il patrimonio storico e artistico della comunità.
Tempo di lettura: 2 minuti Sono iniziati presso la Chiesa di San Giuliano i lavori di restauro della tavola maggiore realizzata agli inizi del Seicento dal pittore Felice Guarini. Un’opera di eccezionale valore artistico e storico che raffigura la Madonna di Montevergine e San Giuliano Ospitaliere, da secoli punto di riferimento spirituale e culturale per la comunità solofrana. A darne comunicazione è stato il parroco Don Bartolomeo De Filippis, che ha espresso profonda emozione per l’avvio di un intervento tanto atteso quanto necessario. Il sacerdote ha invitato fedeli e cittadini irpini a sostenere il progetto, sottolineando l’importanza della tutela del patrimonio artistico locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Solofra, al via i lavori di restauro della tavola del Guarini nella chiesa parrocchiale di San Giuliano
Leggi anche: Papa Leone XIV: “Presepe continui a far parte del Natale. Elemento importante di fede, cultura e arte cristiana ricorda Gesù venuto ad abitare in mezzo a noi”
Viconovo tra arte e fede: Così la frazione si rianima con la mostra dei presepi.
Diocesi, Urbino, parte un progetto “Trinitas”, quando l’arte incontra la fede a scuola - E’ questo il nome di un progetto promosso dal Liceo Artistico Scuola del Libro di Urbino con la collaborazione della diocesi di Urbino–Urbania–Sant’Angelo in Vado ... agensir.it
Fede, arte e devozione Questa è una delle statue più straordinarie dedicate a #PadrePio. Guarda il video e lasciati emozionare #sangiovannirotondo facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.