Arte e fede parte il recupero del capolavoro di Guarini a Solofra

Sono iniziati a Solofra i lavori di restauro della tavola maggiore della Chiesa di San Giuliano, un’opera realizzata all’inizio del XVII secolo dal pittore Felice Guarini. Il progetto mira a conservare e valorizzare un importante esempio di arte religiosa, combinando fede e cultura. Il recupero, che si svolge nel rispetto delle tecniche originali, contribuirà a preservare il patrimonio storico e artistico della comunità.

