arte e fede parte il recupero del capolavoro di guarini a solofra

Sono iniziati a Solofra i lavori di restauro della tavola maggiore della Chiesa di San Giuliano, un’opera realizzata all’inizio del XVII secolo dal pittore Felice Guarini. Il progetto mira a conservare e valorizzare un importante esempio di arte religiosa, combinando fede e cultura. Il recupero, che si svolge nel rispetto delle tecniche originali, contribuirà a preservare il patrimonio storico e artistico della comunità.

Sono iniziati presso la Chiesa di San Giuliano i lavori di restauro della tavola maggiore realizzata agli inizi del Seicento dal pittore Felice Guarini. Un'opera di eccezionale valore artistico e storico che raffigura la Madonna di Montevergine e San Giuliano Ospitaliere, da secoli punto di riferimento spirituale e culturale per la comunità solofrana. A darne comunicazione è stato il parroco Don Bartolomeo De Filippis, che ha espresso profonda emozione per l'avvio di un intervento tanto atteso quanto necessario. Il sacerdote ha invitato fedeli e cittadini irpini a sostenere il progetto, sottolineando l'importanza della tutela del patrimonio artistico locale.

