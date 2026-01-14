Arriva nuovo grosso bonus per le famiglie | requisiti e a quanto ammonta

È stato annunciato un nuovo bonus destinato alle famiglie italiane, pensato per sostenere le spese quotidiane. In questa guida trovi i requisiti necessari e l’importo previsto, per comprendere come usufruirne e pianificare al meglio le spese familiari. Un provvedimento che mira a offrire un aiuto concreto in un periodo di crescente esigenze economiche.

In arrivo un nuovo, ricco bonus per le famiglie italiane che potranno così affrontare le spese con più calma. Il 2026 introduce un nuovo bonus destinato alle famiglie che scelgono di iscrivere i figli alle scuole paritarie, ampliando il pacchetto di agevolazioni già previsto. La misura si affianca ad altri interventi, come l'esenzione IMU per gli immobili utilizzati per la didattica, con l'obiettivo di sostenere i nuclei con redditi medio?bassi. Il bonus è rivolto alle famiglie con ISEE inferiore a 30.000 euro e riguarda studenti iscritti alle scuole secondarie di primo grado o al biennio delle superiori.

