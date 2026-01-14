Arriva la Barbie autistica le critiche delle famiglie | Un prototipo che non aiuta

L’arrivo della Barbie autistica, dotata di cuffie, iPad e fidget spinner, ha suscitato reazioni tra le famiglie. Alcuni evidenziano come il progetto possa rappresentare un tentativo di inclusione, mentre altri criticano l’approccio, ritenendolo un prototipo che non affronta adeguatamente le reali esigenze delle persone autistiche. La figura mira a sensibilizzare, ma solleva anche dubbi sulla sua efficacia e sul suo ruolo nel supporto reale.

Rimini, 14 gennaio 2016 – Una Barbie con cuffie, iPad, fidget spinner per ridurre lo stress, e uno sguardo leggermente laterale. E' la prima Barbie autistica lanciata da Mattel. Il progetto è stato sviluppato con Asan (Autistic Self Advocacy Network), organizzazione per i diritti delle persone autistiche. Ma sono diverse le voci critiche che si stanno alzando in Italia sulla nuova bambola. Tra queste anche Alessandra Urbinati, presidente di Rimini Autismo, e l'assessore alle Politiche sociali del Comune, Kristian Gianfreda. Avvocato trovato morto in hotel a Carpegna, era da poco tornato da Cuba Urbinati: "C'è il il rischio che si finisca per semplificare il tutto in un prototipo visivo".

