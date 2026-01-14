Arriva il Bestiario forlivese il trekking urbano a spasso per il centro cittadino

Il 18 gennaio alle 14.45, la guida Chiara Macherozzi propone il

Domenica 18 gennaio, ore 14.45, la guida turistica Chiara Macherozzi propone il suo "Bestiario Forlivese", una visita guidata in forma di trekking urbano alla scoperta e riscoperta degli animali più o meno "nascosti" e racchiusi nei tesori storico- artistici del Centro Storico di Forlì, e dei. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

