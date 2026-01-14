Arrestato presunto complice del vigile urbano Salvagno | insieme il sopralluogo sul luogo dell'omicidio di Tarna

È stato arrestato un sospettato ritenuto complice nell’omicidio di Sergiu Tarna, avvenuto nel Veneziano nella notte di Capodanno. L’indagine ha portato al fermo di questa persona, coinvolta nel sopralluogo sul luogo del delitto insieme al vigile urbano Salvagno. Questa operazione fa parte delle attività investigative volte a chiarire le circostanze dell’omicidio e a fare luce sulla vicenda.

Arrestato il presunto complice nell’omicidio di Sergiu Tarna, ucciso nel Veneziano la notte di Capodanno. Il 38enne è accusato di aver partecipato all’esecuzione insieme all'agente della Polizia locale Riccardo Salvagno. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

