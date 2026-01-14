Arrestato presunto complice del vigile urbano Salvagno | insieme il sopralluogo sul luogo dell'omicidio di Tarna

È stato arrestato un sospettato ritenuto complice nell’omicidio di Sergiu Tarna, avvenuto nel Veneziano nella notte di Capodanno. L’indagine ha portato al fermo di questa persona, coinvolta nel sopralluogo sul luogo del delitto insieme al vigile urbano Salvagno. Questa operazione fa parte delle attività investigative volte a chiarire le circostanze dell’omicidio e a fare luce sulla vicenda.

Arrestato il presunto complice nell'omicidio di Sergiu Tarna, ucciso nel Veneziano la notte di Capodanno. Il 38enne è accusato di aver partecipato all'esecuzione insieme all'agente della Polizia locale Riccardo Salvagno.

Giovane ucciso da vigile urbano, arrestato il presunto complice - Un 38enne, residente a Spinea (Venezia), è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Venezia, perché coinvolto nell'omicidio di Se ... tuttosport.com

Barman ucciso nel Veneziano, arrestato il presunto complice del vigile - I carabinieri hanno fermato un 38enne di Spinea: è accusato di aver partecipato sia al sequestro del 25enne moldavo sia alla sua esecuzione in un campo agricolo ... quotidiano.net

Omicidio nel Veneziano, arrestato il presunto killer. Sarebbe un agente della Polizia locale, catturato vicino al luogo dove era il corpo #ANSA x.com

