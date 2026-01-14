Claudette Colvin, all'età di 15 anni, fu arrestata e processata per aver rifiutato di cedere il suo posto sull'autobus a una donna bianca. Quel gesto, avvenuto nel 1955, rappresentò un momento significativo nella lotta contro la segregazione negli Stati Uniti. La sua azione e le conseguenze ne fecero un simbolo di resistenza e contribuendo a cambiare la storia dei diritti civili.

L’autista le aveva intimato di alzarsi dal posto dell’autobus nel quale era seduta vicino a un’altra donna dal colore delle pelle nera, proprio come lei. Ma lei non si era mossa di un centimetro, mentre la donna bianca che pretendeva il suo sedile continuava a urlare che era un suo diritto di bianca occupare quel posto. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Arrestata e processata a 15 anni per non aver ceduto il posto sull'autobus a una donna bianca: addio a Claudette che ha cambiato la Storia

Leggi anche: Rischiava di perdere una gamba a 14 anni: storia dell’intervento in Italia che gli ha cambiato la vita

Leggi anche: Addio a Brigitte Bardot, il mito che ha cambiato per sempre il volto della donna nel cinema

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Maduro processato a New York con l’accusa di narcotraffico; Carabinieri aggrediti e minacciati a Porto Recanati, ucraino (processato per direttissima) patteggia un anno e 5 mesi e torna in libertà; Trump: Comandiamo noi, accesso totale al petrolio. Poi minaccia Groenlandia, Colombia e Messico - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 07:25.

Cuoca per la #Todt, #KarolinaJuszczykowska fu arrestata dalla #Gestapo dopo essere riuscita a nascondere per 6 settimane due ebrei nella sua casa di #Tomaschow ( #PL).I due ebrei vennero uccisi sul posto mentre Karolina fu processata ed impiccata il #9 x.com

La vita in diretta. . La signora delle truffe ai danni di hotel e ristoranti ha tirato una volta di troppo la corda e a Torino è stata arrestata e processata, dopo aver mangiato e bevuto molto vino in un ristorante del centro rifiutandosi di pagare il conto. All’arrivo dei ca facebook