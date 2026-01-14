Arrestata a 15 anni per non aver ceduto il posto sull' autobus a una donna bianca | addio a Claudette che ha cambiato la Storia

Claudette Colvin, arrestata a 15 anni per aver rifiutato di cedere il suo posto in autobus a una donna bianca, è stata una figura importante nel movimento per i diritti civili negli Stati Uniti. La sua vicenda evidenzia le ingiustizie di un sistema discriminatorio e il coraggio di chi si oppose alle norme razziste dell’epoca. La sua storia rimane un esempio di resistenza e di lotta per l’uguaglianza.

L'autista le aveva intimato di alzarsi dal posto dell'autobus nel quale era seduta vicino a un'altra donna dal colore delle pelle nera, proprio come lei. Ma lei non si era mossa di un centimetro, mentre la donna bianca che pretendeva il suo sedile continuava a urlare che era un suo diritto di bianca occupare quel posto.

È morta a 86 anni #ClaudetteColvin simbolo dei diritti civili negli USA durante le leggi sulla segregazione razziale. Fu arrestata a 15 anni a Montgomery, in Alabama, perché sull'autobus si era seduta nella parte riservata ai bianchi, rifiutandosi di spostarsi. facebook

