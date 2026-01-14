Arno e Bisenzio Comitato attacca il comune di Signa | Il nuovo piano vanifica l’investimento regionale sul rischio alluvioni
Il Comitato di Arno e Bisenzio critica il Comune di Signa, sostenendo che il nuovo piano compromette gli investimenti regionali contro il rischio alluvioni. La Regione Toscana ha approvato un progetto di circa 60 milioni di euro per interventi di mitigazione lungo i fiumi Arno e Bisenzio e i loro affluenti, con il fine di ridurre i rischi idraulici nella zona di Signa e Lastra a Signa.
"La Regione Toscana ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per una serie di interventi di mitigazione del rischio idraulico" a Signa e Lastra a Signa (Firenze) "lungo i fiumi Arno e Bisenzio e sul reticolo minore afferente, per un investimento complessivo di 60 milioni di euro, di prossimo finanziamento". Ma "il nuovo piano urbanistico comunale rischia di vanificare" questi interventi". Lo afferma il Comitato Territorio e buonsenso del Crocifisso a Signa che si sta battendo contro il nuovo piano operativo comunale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
#MetroFirenze, per la giornata di oggi venerdì 9/1, confermata dalla Regione Toscana: #AllertaGialla rischio #idrogeologico #idraulico per i comuni dell' Arno Valdarno Superiore, Bisenzio-Ombrone Pistoiese e Mugello-Val di Sieve. Previste precipitazioni facebook
#MetroFirenze #allertameteoTOS #AllertaGialla rischio #neve domani 6/1 nelle zone Arno-Valdarno Superiore, Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Mugello-Val di Sieve e Romagna-Toscana. x.com
