Arno e Bisenzio Comitato attacca il comune di Signa | Il nuovo piano vanifica l’investimento regionale sul rischio alluvioni

Il Comitato di Arno e Bisenzio critica il Comune di Signa, sostenendo che il nuovo piano compromette gli investimenti regionali contro il rischio alluvioni. La Regione Toscana ha approvato un progetto di circa 60 milioni di euro per interventi di mitigazione lungo i fiumi Arno e Bisenzio e i loro affluenti, con il fine di ridurre i rischi idraulici nella zona di Signa e Lastra a Signa.

