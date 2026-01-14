Armocromia lezione conferenza con Silvia Cacitti

Il 17 febbraio 2026, presso la Libreria Coop Friuli, si terrà una lezione gratuita sull’armocromia, condotta da Silvia Cacitti. L’evento, organizzato dagli insegnanti dell’Università delle LiberEtà, offrirà un’introduzione alle basi di questa disciplina che studia i colori più adatti a ogni individuo. L’appuntamento è fissato alle 18 in via dei Rizzani 1/3, con ingresso libero.

