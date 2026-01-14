Armocromia lezione conferenza con Silvia Cacitti
Il 17 febbraio 2026, presso la Libreria Coop Friuli, si terrà una lezione gratuita sull’armocromia, condotta da Silvia Cacitti. L’evento, organizzato dagli insegnanti dell’Università delle LiberEtà, offrirà un’introduzione alle basi di questa disciplina che studia i colori più adatti a ogni individuo. L’appuntamento è fissato alle 18 in via dei Rizzani 1/3, con ingresso libero.
Martedì 17 febbraio 2026 dalle 18Lezione Gratuita dal titoloARMOCROMIAA cura di SILVIA CACITTI Appuntamento in via dei Rizzani 13Ingresso gratuito.Prenotazione consigliata entro le 15 di martedì 17 febbraio 2026.
