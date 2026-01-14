Ariano Irpino si prepara alle prossime elezioni comunali con una nuova figura di leadership. Durante l’ultima riunione del direttivo della sezione Psi Ireneo Vinciguerra, è stata infatti unanime la decisione di nominare Maria Elena De Gruttola come coordinatrice cittadina dei Socialisti. Questa nomina sottolinea l’impegno del partito nel rafforzare la propria presenza e affrontare con responsabilità le sfide elettorali a venire.

Tempo di lettura: 2 minuti A seguito della riunione del direttivo della sezione Psi Ireneo Vinciguerra di Ariano Irpino, si è deciso all’unanimità di nominare la compagna Maria Elena De Gruttola coordinatrice cittadina, incarico di particolare responsabilità in vista delle imminenti sfide elettorali. Tale incarico di coordinamento durerà fino al prossimo congresso cittadino. Il progetto politico Avanti Campania, che ha ottenuto un ragguardevole risultato alle scorse consultazioni regionali ottenendo il 6% e conquistando l’elezione di tre consiglieri regionali e la nomina dell’assessore al Turismo, Promozione del territorio e Transizione digitale, nella persona del Segretario Nazionale Enzo Maraio; segna una nuova fase di impegno e proposta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ariano verso le Comunali: De Gruttola coordinatrice dei Socialisti

