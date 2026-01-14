Aria pessima continua la fase di inquinamento | rimangono in vigore le limitazioni

Le condizioni dell'aria restano critiche, con livelli di inquinamento ancora elevati. Le limitazioni al traffico, già in vigore nelle giornate di martedì 13 e mercoledì 14, continuano a essere applicate per ridurre l'impatto dello smog sulla salute pubblica. È importante rispettare le restrizioni per contribuire alla gestione dell'inquinamento e tutelare l'ambiente.

