Aria pessima continua la fase di inquinamento | rimangono in vigore le limitazioni

Le condizioni dell'aria restano critiche, con livelli di inquinamento ancora elevati. Le limitazioni al traffico, già in vigore nelle giornate di martedì 13 e mercoledì 14, continuano a essere applicate per ridurre l'impatto dello smog sulla salute pubblica. È importante rispettare le restrizioni per contribuire alla gestione dell'inquinamento e tutelare l'ambiente.

Smog ancora alle stelle. Proseguono le limitazioni al traffico, già attive nelle giornate di martedì 13 e mercoledì 14. Le imposizioni, infatti, continueranno almeno fino alla giornata di venerdì 16, momento in cui verrà diramato un nuovo bollettino circa il livello di polveri sottili nell’aria. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

