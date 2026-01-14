Aria pessima continua la fase di inquinamento | rimangono in vigore le limitazioni
Le condizioni dell'aria restano critiche, con livelli di inquinamento ancora elevati. Le limitazioni al traffico, già in vigore nelle giornate di martedì 13 e mercoledì 14, continuano a essere applicate per ridurre l'impatto dello smog sulla salute pubblica. È importante rispettare le restrizioni per contribuire alla gestione dell'inquinamento e tutelare l'ambiente.
Smog ancora alle stelle. Proseguono le limitazioni al traffico, già attive nelle giornate di martedì 13 e mercoledì 14. Le imposizioni, infatti, continueranno almeno fino alla giornata di venerdì 16, momento in cui verrà diramato un nuovo bollettino circa il livello di polveri sottili nell’aria. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Qualità dell’aria, in vigore giovedì e venerdì ulteriori limitazioni alla circolazione
Leggi anche: Calcio serie C, il Grifo continua a riprendere vigore. Tedesco: "Ottima la fase di non possesso"
Meteo: aria pessima per giorni, in queste zone c’è una densa coltre di smog - E con tale aggettivo non vogliamo indicare che ci sarà maltempo da pioggia ma maltempo... msn.com
“La pessima qualità dell’aria è assimilabile a quella che si registra in grandi metropoli…” di Pasquale Marangio In questi giorni, il presidente del consiglio comunale ha avuto la “premura”, accompagnata da una ostentata emozione tutta di circostanza, di infor facebook
Vi faccio una domanda. Secondo voi, vista la pessima aria che tira, siamo sicuri che gli Usa voteranno a novembre per il midterm @InOndaLa7 @mariannaaprile @lucatelese #inonda #Venezuela x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.