ARERA | nuove regole TIQV 2026 indennizzi automatici per utenti

A partire dal 1° gennaio 2026, entrerà in vigore il nuovo regolamento TIQV, introdotto da ARERA. Le nuove norme prevedono obblighi per i venditori di energia e gas, con l’obiettivo di migliorare la trasparenza e la tutela dei consumatori. Tra le novità principali, sono previsti indennizzi automatici fino a 100 euro per i clienti in caso di disservizi o problemi, garantendo maggiore tutela e sicurezza nelle relazioni commerciali.

Dal 1° gennaio 2026 in vigore il TIQV: obblighi per i venditori di energia e gas, risposte ai reclami e indennizzi automatici fino a 100 euro. Dal 1° gennaio 2026 sono operative le nuove disposizioni adottate da ARERA e confluite nel Testo Integrato della Qualità della Vendita di energia elettrica e gas (TIQV), approvato ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett. g), della legge n. 4811995, che attribuisce all’Autorità il potere di definire standard di qualità e meccanismi sanzionatori a tutela degli utenti. La riforma rafforza in modo significativo i diritti dei clienti finali, domestici e non domestici, introducendo obblighi stringenti per i venditori e indennizzi automatici in caso di inadempimento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

