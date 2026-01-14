Area sgambatura cani più grande e sicura

L'area sgambatura cani più grande e sicura della città offre uno spazio adeguato e protetto per i nostri amici a quattro zampe. Pensata per garantire libertà e sicurezza, questa nuova zona si propone come un punto di riferimento per i proprietari che desiderano far socializzare e muovere i propri cani in un ambiente controllato e confortevole. Un’occasione per vivere momenti di relax e convivialità nel rispetto delle esigenze di tutti.

Un’ area sgambatura cani adeguata ai tanti 4 zampe presenti in città, più grande e sicura di quella già esistente. Sono oltre 200 gli umbertidesi che hanno firmato una petizione, già protocollata in Comune, per chiedere all’amministrazione comunale di realizzare l’area. Nell’istanza si domanda espressamente "una zona recintata dove i proprietari possano lasciare i propri animali in tranquillità, di modo che questi possano correre e relazionarsi con altri animali, così da creare uno spazio ad alto contento educativo, sociale e ricreativo". Si chiede anche di dotare l’area di appositi contenitori per le bustine per la raccolta dei bisogni degli animali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Area sgambatura cani più grande e sicura" Leggi anche: Dietrofront sull'area sgambatura cani: si farà in centro Leggi anche: Antignano, nuova area sgambatura per cani in via Caduti nei Lager Nazisti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Più spazio per i cani . Nuova area sgambatura vicino alla Bocciofila - La zona alberata è raggiungibile attraverso la rete di percorsi ciclopedonali. ilrestodelcarlino.it Cani, pronte 7 aree per la sgambatura - Una buona notizia per chi ha un cane: si sono conclusi, infatti, in questi giorni i lavori di realizzazione e allestimento di sette nuove aree di sgambatura in diversi punti del territorio forlivese. ilrestodelcarlino.it Tre spiagge accessibili ai cani e più spazi per Monte Contessa. L’assessora Bordilli: “Così sosteniamo gli animali” - Genova – Nuove aree di sgambatura per i cani, altre tre spiagge cittadine aperte ai quattro zampe, ampliamento del canile di Monte Contessa. ilsecoloxix.it News L' area di sgambatura da oggi pomeriggio è riaperta. Teniamo a precisare però che se dovessero verificarsi di nuovo episodio di incuria, l'area verrà definitivamente chiusa - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.