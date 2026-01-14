Araghchi | in Iran è tornata la calma
Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi ha annunciato che, grazie alla collaborazione tra cittadini e forze di sicurezza, la calma è stata ristabilita in Iran. La comunicazione, rivolta al suo omologo emiratino e diffusa da Press TV, sottolinea il ruolo della vigilanza collettiva nel mantenimento della stabilità nel paese. Questa situazione rappresenta un passo importante verso il ritorno alla normalità dopo recenti tensioni.
15.45 "Grazie alla vigilanza della popolazione e delle forze dell'ordine, è stata ristabilita la calma",ha detto il ministro degli Esteri iraniano Araghchi al suo omologo emiratino, a Press Tv. Sui disordini: "Sono stati causati dall'incitamento di elementi terroristici di Israele e Usa, che hanno trasformato proteste pacifiche in caos" "Manifestazioni",ha aggiunto,"che hanno portato alla morte di molti iraniani. Il popolo è determinato a difendere la sovranità contro qualsiasi ostilità o intervento straniero". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
