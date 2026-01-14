Araghchi | in Iran è tornata la calma

Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi ha annunciato che, grazie alla collaborazione tra cittadini e forze di sicurezza, la calma è stata ristabilita in Iran. La comunicazione, rivolta al suo omologo emiratino e diffusa da Press TV, sottolinea il ruolo della vigilanza collettiva nel mantenimento della stabilità nel paese. Questa situazione rappresenta un passo importante verso il ritorno alla normalità dopo recenti tensioni.

