arabo come lingua curricolare al liceo montale di roma scoppia la polemica politica

Al liceo Montale di Roma, l’arabo diventa lingua curricolare, affiancandosi al cinese come opzione extra-europea. Questa decisione ha suscitato discussioni tra opinioni pubbliche e politiche, in un contesto di crescente attenzione alle lingue straniere. La scelta mira a offrire agli studenti maggiori opportunità di approfondimento culturale e professionale, inserendosi in un quadro di valorizzazione delle competenze linguistiche nel panorama formativo italiano.

L’ arabo al liceo? Sembra che il primo liceo della Capitale ad averla come terza lingua curriculare sarà il Liceo linguistico Montale di Roma che “offrirà la possibilità di scegliere una lingua extra-europea tra il cinese e l’arabo. La lingua araba è parlata da diverse decine di migliaia di persone nella Capitale. Tra buonismo e cattivismo nei confronti della presenza di origine straniera noi stiamo con la conoscenza, quindi con la buona scuola pubblica”. A renderlo noto è il gruppo di musulmani « MuRo27 », ovvero «Musulmani per Roma 2027». Si tratta del gruppo che, come fanno sapere loro "si è costituito a Roma», ed è composto da «musulmani che vivono, studiano e lavorano nella capitale e che vogliono contribuire alla discussione politica in vista delle elezioni amministrative del 2027". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

