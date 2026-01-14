AR Beauty & Hair inaugura a Roma il nuovo tempio del colore

AR Beauty & Hair apre a Roma il suo nuovo salone, portando innovazione e professionalità nel settore della bellezza. Situato a Torre Angela, il centro si distingue per l’attenzione ai dettagli e l’approccio manageriale, offrendo servizi di qualità in un ambiente moderno. Con questa apertura, AR Beauty & Hair si propone come punto di riferimento per chi cerca competenza e stile nel territorio romano.

Salone a Talenti e visione manageriale: AR Beauty & Hair sceglie Torre Angela In un contesto in cui il settore beauty è chiamato a confrontarsi con standard sempre più elevati, AR Beauty & Hair si impone come una delle realtà più interessanti del panorama romano. Dopo il debutto positivo del 2025, il brand inaugura la sua seconda sede in Via Orazio Borgianni 46, nel cuore di Torre Angela, confermando un percorso di crescita fondato su metodo, organizzazione e identità. L'apertura non rappresenta solo un nuovo indirizzo dedicato alla bellezza, ma il consolidamento di una visione imprenditoriale che supera il concetto tradizionale di salone legato esclusivamente alla figura del titolare.

