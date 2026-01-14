Approvata l' idea di un maxischermo in Municipio 6 per le Olimpiadi

Il Municipio 6 di Milano ha dato il via libera alla creazione di un punto di aggregazione sul territorio, che includerà un maxischermo per la visione in diretta delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Questa iniziativa mira a favorire la partecipazione della comunità e a condividere gli eventi sportivi in modo accessibile e partecipato durante tutto il periodo delle competizioni.

