Approvata l' idea di un maxischermo in Municipio 6 per le Olimpiadi
Il Municipio 6 di Milano ha dato il via libera alla creazione di un punto di aggregazione sul territorio, che includerà un maxischermo per la visione in diretta delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Questa iniziativa mira a favorire la partecipazione della comunità e a condividere gli eventi sportivi in modo accessibile e partecipato durante tutto il periodo delle competizioni.
Il Municipio 6 di Milano ha approvato la proposta di realizzare almeno un polo aggregativo sul territorio in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, dotato di un maxi-schermo per la trasmissione in diretta delle gare per tutta la durata delle competizioni.“Lo sport. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina 2026, approvata all’Onu risoluzione su Tregua Olimpica, Russia e Bielorussia escluse, per Israele nessun provvedimento
Leggi anche: Roma senza medici di base: l'emorragia continua, la mappa delle carenze, municipio per municipio
Approvata l'idea di un maxischermo in Municipio 6 per le Olimpiadi - Il Consiglio municipale ha impegnato il presidente e la giunta a individuare un’area pubblica idonea e accessibile, possibilmente in zona Lorenteggio- milanotoday.it
Regali di Natale per una psicologa (idea regalo approvata dal Super-Io) Un cervello nuovo (con funzione “off” dopo le 18) Una tazza: “Non è resistenza, è stanchezza” Un orologio che non dica “solo altri 5 minuti” Un divano portatile per le co facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.