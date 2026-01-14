Apple Creator Studio | cos’è cosa include e quanto costa la nuova suite in abbonamento per creator

Apple Creator Studio è una nuova suite in abbonamento che offre strumenti professionali per video, musica, grafica e produttività. Pensata come uno “studio portatile”, consente ai creator di accedere facilmente a risorse di alta qualità ovunque si trovino. L’offerta include diverse funzionalità integrate, ideali per chi lavora nel campo creativo. Il costo e i dettagli dell’abbonamento permettono di valutare se questa soluzione risponde alle proprie esigenze professionali.

Apple spinge con decisione sull’idea di “studio portatile”: un set di strumenti professionali per video, musica, grafica e produttività, riuniti sotto un unico abbonamento. Si chiama Apple Creator Studio ed è pensato per chi lavora (o vuole iniziare a lavorare) con contenuti audiovisivi su Mac e iPad, con un pacchetto che mette insieme app già centrali nell’ecosistema Apple e una serie di funzioni “intelligenti” che puntano ad accelerare i flussi di lavoro — senza trasformare la creatività in un tasto “fai tu”.  Il messaggio è chiaro: Apple non sta solo vendendo software. Sta costruendo un percorso unico, coerente e (almeno sulla carta) più accessibile, per creator di ogni livello. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

