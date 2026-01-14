Appartamento in fiamme all' alba | morti due gatti anziana in ospedale

Questa mattina, poco dopo le 7.30, si è verificato un incendio in un appartamento nella frazione di Sant’Eraclio a Foligno. L'incendio ha causato la morte di due gatti e ha coinvolto una persona anziana, che è stata trasportata in ospedale. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Un incendio ha interessato un appartamento questa mattina, poco dopo le 7.30, nella frazione di Sant’Eraclio a Foligno. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Foligno con un’autopompa e un’autobotte per domare le fiamme.All’interno dell’abitazione non. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Fiamme in appartamento a San Giovanni Valdarno, anziana in ospedale Leggi anche: Firenze, fiamme in appartamento: due persone in ospedale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Trullo, dopo l’omicidio il rogo: in fiamme la casa degli arrestati per la morte di Demir Orahovac; Incendio ai Quartieri Spagnoli, casa in fiamme: cane eroe salva tre persone; Padre e figlio di 17 anni trovati morti in casa, intossicati dal monossido. La vittima è Paolo Foligno, noto ristoratore di Alba; Paolo Foglino e il figlio Francesco di 17 anni morti in casa a Guarene, forse per il monossido di carbonio. Milano, 3 morti nell'incendio di una casa: tracce di accelerante nella stanza del figlio - È di tre morti il bilancio di un incendio divampato la notte scorsa in un appartamento di un palazzo a Cornaredo, nel Milanese. tg24.sky.it Incendio nel Milanese: morti due anziani e il figlio. Forse gesto volontario. Le urla: "Carlo brucia" - Una notte drammatica quella appena trascorsa in via Cairoli a Cornaredo, nella periferia ovest di Milano. ilgiornale.it Milano, incendio a Cornaredo: morti madre, padre e figlio - Le vittime sono Benito Laria, 88 anni, la moglie Carmela Greco di 85 e il figlio 55enne della coppia, Carlo, che era da poco tornato a casa dei genitori dopo una separazione e che secondo le voci di ... lastampa.it Due incendi di appartamento, uno in via Fillak e uno in via Scanzi, entrambi con fiamme circoscritte alla cucina. Nel rogo di via Scanzi sono state rinvenuti i resti di tre animali. In via Fillak l’alloggio è stato interdetto fino al ripristino delle condizioni di sicurezza facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.