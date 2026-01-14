APE Sociale maestre infanzia e primaria proroga per il 2026 | l’INPS apre le domande di riconoscimento Le scadenze

L’INPS ha annunciato, con il messaggio n. 128 del 14 gennaio, la proroga dell’APE Sociale per maestre di infanzia e primaria fino al 31 dicembre 2026. Sono state fornite le indicazioni operative per la presentazione delle domande di riconoscimento, evidenziando le scadenze e le procedure da seguire per coloro che intendono usufruire di questa misura previdenziale.

Con il messaggio n. 128 del 14 gennaio, l'INPS ha fornito le indicazioni operative per la proroga dell'APE Sociale fino al 31 dicembre 2026. Le domande di riconoscimento vanno presentate all'INPS entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre.

