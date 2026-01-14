Antonio Medugno si trova al centro di nuove polemiche dopo le dichiarazioni di un’ex concorrente del GF VIP, che rivela dettagli inaspettati. La vicenda, già nota, si arricchisce di ulteriori elementi, portando alla luce una versione diversa dei fatti. Quando le storie vengono riproposte più volte, è importante fare chiarezza e capire quale sia la verità.

Quando una storia torna a galla troppe volte, prima o poi qualcuno decide di rimettere ordine nei fatti. È quello che sta accadendo attorno al nome di Antonio Medugno, finito di nuovo al centro del dibattito dopo le rivelazioni legate a Falsissimo – Il prezzo del successo. Tra citazioni, mezze frasi e ricostruzioni che continuano a chiamarla in causa, Clarissa Selassié ha scelto di intervenire direttamente, smentendo in modo netto una versione che, a suo dire, non le appartiene affatto. Clarissa Selassié non ci sta e sbotta: la sua verità su Antonio Medugno. Dopo settimane in cui il suo nome è stato ripetutamente accostato a quello di Antonio Medugno, Clarissa Selassié ha deciso di rompere il silenzio. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Antonio Medugno nei guai, una ex concorrente del GF VIP lo sbugiarda: spunta un’altra verità

Leggi anche: Corona nei guai come Signorini? Un concorrente del GF VIP lo sbugiarda: «È stato lui!»

Leggi anche: Anche Antonio Medugno nei guai, spunta una verità diversa: ecco cosa avrebbe fatto a Signorini

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Alfonso Signorini in Procura a Milano, il giornalista si difende: «Non ho commesso nessuna violenza». Il colloquio durato 3 ore, cosa ha...; Signorini ascoltato dai pm. «Né abusi né estorsioni, sono stato calunniato»; Signorini ascoltato dai pm. «Né abusi né estorsioni, sono stato calunniato»; Signorini parla per la prima volta di Antonio Medugno e dice delle frasi molto forti: verità ribaltata, chi mente?.

Antonio Medugno, chi è l'ex concorrente del Grande Fratello coinvolto nello scandalo Signorini - Mentre Fabrizio Corona accusa Alfonso Signorini di aver creato un fantomatico "sistema Signorini", i riflettori sono puntati su uno degli accusatori di Signorini, ovvero Antonio Medugno. ilgiornale.it

L'ex del Grande Fratello, Antonio Medugno, denuncia Alfonso Signorini - Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, ha depositato una denuncia/querela nei confronti del giornalista conduttore tv Alfonso Signorini. ansa.it

Chi è Antonio Medugno, l’ex gieffino ha denunciato Alfonso Signorini/ Da Uomini e donne al Grande Fratello - Chi è Antonio Medugno, il modello finito al centro del caso Alfonso Signorini: da Uomini e donne al Grande Fratello ... ilsussidiario.net