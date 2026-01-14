Antonio Arena è un giovane attaccante della Roma, nato il 10 febbraio e ancora minorenne. A 16 anni, ha esordito in Coppa Italia segnando un gol importante, che ha dato speranza alla squadra per alcuni minuti. Sebbene il suo gol non sia bastato a evitare la sconfitta, rappresenta un segnale del suo talento e della crescita nel settore giovanile giallorosso.

Antonio Arena, il baby attaccante che per dieci minuti ha dato alla Roma l’illusione di poter raggiungere i quarti di finale della Coppa Italia, con il suo gol al 80? vanificato dal definitivo vantaggio siglato dal Torino al 90?, non ha ancora 17 anni: li compirà il prossimo 10 febbraio. Un giocatore classe 2009 che sta facendo parlare di sé per essere entrato in campo con determinazione degna di un calciatore più ‘maturo’ ed essere riuscito addirittura a siglare una rete davanti al pubblico giallorosso dell’Olimpico. Antonio Arena: chi è il giovane attaccante. Antonio Arena è un giocatore del 2009, nato in Australia, a Sidney, ma con passaporto italiano perché i suoi nonni paterni sono di origini calabresi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Antonio Arena, chi è il 16enne della Roma che ha segnato in Coppa Italia – Le foto

