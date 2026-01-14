Antonella Aprea - Just 4 fun in concerto al Charity Café

Venerdì 16 gennaio, il Charity Café ospiterà Antonella Aprea in concerto con il suo progetto Just 4 Fun. La cantante proporrà un repertorio di brani della tradizione del musical americano, includendo pezzi di autori come Styne, Porter, Donaldson, Rodgers and Hart e Van Heusen. Un appuntamento dedicato agli appassionati di musica e teatro, in un contesto intimo e accogliente.

venerdì 16 gennaio sul palco del Charity Café andrà in scena Antonella Aprea - Just 4 Fun, che porterà sul palco un repertorio di brani scelti dalla grande tradizione del musical americano di autori come Styne, Porter, Donaldson, Rodgers and Hart, Van Heusen. In questo concerto sarà accompagnata.

