Antica Sagra dei Rufioi di Costeggiola

La 112ª edizione della Sagra dei Rufioi di Costeggiola si appresta a riunire la comunità e gli ospiti in un evento tradizionale, caratterizzato da atmosfere autentiche e piatti tipici. Anche quest’anno, le novità introdotte dai nostri cuochi arricchiranno l’esperienza, mantenendo vivo il patrimonio culturale e gastronomico del territorio. Un’occasione per condividere momenti di convivialità in un contesto semplice e rispettoso della tradizione.

La 112esima Sagra dei Rufioi è pronta a tornare e ad accogliere il pubblico con lo stesso entusiasmo delle edizioni precedenti, arricchita da gustose novità pensate dai nostri cuochi. Dal 16 al 18 gennaio 2026 sarà possibile assaporare tutti i piatti tipici della tradizione all'interno del.

